哈萨克斯坦首家IT架构师学院正式成立 首批学员免费培训

当前，随着快速数字化和人工智能的大规模应用，政府数字服务普遍面临系统分散、重复建设、互联互通不足等问题。学院的设立正是为了解决这些痛点，推动所有数字服务遵循“模块复用、技术统一、架构一致”的原则，实现便捷、可扩展和高度协同。

IT架构师学院课程采用高度实战导向，分为四大核心模块：

业务流程再造（业务流程再造） IT架构设计 人工智能：从零到原型开发 项目管理方法与商业成果交付

首期培训将于2025年12月开班，学费全免。报名通道已于govtec.kz网站开通，受理时间为2025年11月20日至12月15日。

数字政府支持中心主任巴赫特亚尔·穆哈梅特卡利耶夫表示：

“成立IT架构师学院是对数字解决方案质量的一次战略性投入。我们将培养出一批真正以用户需求为导向、严格遵循统一架构标准的新一代专家。在当下，数字化转型的成败已不再只看技术先进与否，更取决于系统性思维和客户导向文化。”

据悉，今年8月，在数字政府支持中心的倡议下，哈萨克斯坦已成立覆盖所有中央部委、地方执行机构以及“萨姆鲁克-卡泽纳”“拜杰列克”等准国有部门的统一架构委员会，为本次学院设立奠定了组织基础。

（哈萨克国际通讯社记者 综合报道）