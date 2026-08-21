格鲁吉亚专家评价库鲁尔泰选举：将推动哈萨克斯坦代表机构持续完善

（哈萨克国际通讯社讯）格鲁吉亚政治学者阿利卡·古楚阿表示，定于8月23日举行的库鲁尔泰议员选举将成为哈萨克斯坦持续完善代表机构的重要阶段。目前，选民对投票程序、参选政党等信息了解较为充分，为作出自主选择创造了条件。

古楚阿是政治学博士、格鲁吉亚第比利斯高加索国际大学副教授。他在评价即将举行的选举时，重点谈及新一届库鲁尔泰的组建、民众参与投票的准备情况以及选举信息公开程度。

- 据我们了解，哈萨克斯坦共和国将于8月23日举行非常重要的库鲁尔泰选举。这表明，当前哈萨克斯坦正在积极推进民主发展进程。 - 古楚阿表示。

他认为，首届库鲁尔泰的组建将推动新议会模式进入实际运行阶段。一院制结构有助于使立法程序更加连贯和清晰，减少程序重复，并将立法质量责任集中于统一的代表机构。

古楚阿指出，即将举行的选举也体现出宪法改革正在进入制度落实阶段。选民将通过投票决定哪些政党进入库鲁尔泰，并参与国家立法议程的形成。

谈及选民对选举的了解程度时，古楚阿表示：

- 选举决定着国家的未来。最重要的是，人们拥有自由选择的机会。从哈萨克斯坦目前的整体情况来看，民众对选举已有充分了解，他们知道投票程序，也了解参加此次选举的政党。

他认为，相关信息的充分公开有助于选民更好了解投票程序和参选政党，为理性比较不同政治主张、作出自主选择创造条件。

- 我祝愿哈萨克斯坦人民一切顺利，也祝愿国家继续发展。 - 古楚阿说。

他指出，新一届库鲁尔泰将在哈萨克斯坦落实宪法改革的重要阶段开始履职，其运行成效将与议员专业水平、立法质量以及同社会保持沟通密切相关。