格鲁吉亚专家：库鲁尔泰选举将对中亚和南高加索民主进程产生积极影响

（哈萨克国际通讯社讯）格鲁吉亚高加索国际大学教授瓦赫坦格·迈萨亚表示，即将举行的库鲁尔泰议员选举是哈萨克斯坦政治改革的重要阶段，其意义不仅体现在哈萨克斯坦国内，也可能对中亚和南高加索地区民主进程的发展产生积极影响。

迈萨亚指出，哈萨克斯坦政治体制现代化不仅对本国具有重要意义，也有助于推动中亚和南高加索地区民主进程的发展。

- 哈萨克斯坦政治体制现代化不仅对这个国家本身十分重要，也是推动中亚和南高加索地区民主进程进一步发展的重要因素。 - 他说。

迈萨亚还特别提到哈萨克斯坦议会体制改革以及由145名议员组成的新一届议会。他认为，当前正在推进的改革是哈萨克斯坦民主转型进程中的一个重要里程碑。

- 众所周知，哈萨克斯坦已经成为地区具有重要影响力的国家。目前推进的议会体制改革，是该国民主改革进程中的重要一步。- 他说。

在谈及从两院制议会向一院制议会转型以及实行以政党比例代表制为基础的选举制度时，迈萨亚认为，这些改革有望为哈萨克斯坦政治多元化发展创造条件。

- 哈萨克斯坦向以政党比例代表制为基础的一院制议会过渡，是非常重要的一步。这将为哈萨克斯坦在政党体系框架内进一步发展政治多元化提供良好动力。- 他说。

迈萨亚认为，库鲁尔泰选举是哈萨克斯坦政治改革进程中的重要阶段，有助于进一步推动国内政治多元化，并为区域民主进程发展创造新的条件。