专家：哈萨克斯坦经济结构持续优化 稳居中亚最大经济体

哈萨克斯坦经济研究院管理委员会副主席达斯坦·阿克巴耶夫（Дастан Әкебаев）在阿斯塔纳举行的“未来投射：从审视成果到新议程”（National Think Tank Forum）论坛上介绍了相关情况。

据他介绍，过去5年，哈萨克斯坦经济实际增长21.3%。与此同时，经济规模的扩大伴随着逐步推进的结构性变化，制造业、企业经营、投资和国内市场的作用不断增强。

2025年，哈萨克斯坦制造业产值达到30.7万亿坚戈。与2021年相比，该领域工业生产指数增长23.4%。

人均GDP同样呈现积极增长态势。2025年，哈萨克斯坦人均GDP达到780万坚戈，折合超过1.5万美元。与2021年相比，以坚戈计算增长77.2%，以美元计算增长44.7%。

— 经济规模的扩大伴随着逐步推进的结构性变化——制造业、企业经营、投资和国内市场的作用正在增强。— 他表示。

投资活动仍是推动经济增长的主要因素之一。2025年，哈萨克斯坦固定资产投资达到23.5万亿坚戈，与2021年相比增长53%。

与此同时，中小企业在经济中的地位持续增强。目前，该领域就业人数达到453万人，5年间增长28.9%。

中小企业占哈萨克斯坦GDP的比重已达到40.9%，较2021年提高7.4个百分点。

目前，全国正常经营的中小企业主体数量达到218万家。

总体来看，近年来哈萨克斯坦经济发展不仅表现为GDP规模持续扩大，同时还呈现出经济结构逐步调整、投资活动增强以及民营企业作用不断提升等特点。

据此前报道，哈萨克斯坦与阿塞拜疆正在推动形成新的经济发展模式。