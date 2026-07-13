专家解析哈萨克斯坦机票涨价原因：燃油、汇率和运营成本是主因

（哈萨克国际通讯社讯）随着暑期旅游旺季到来，不少旅客发现机票价格明显上涨。哈萨克斯坦“旅游保障”（«Туристік Қамқор»）企业基金主席因娜·雷在接受哈通社采访时表示，机票价格上涨并非仅由旅游旺季需求增加所致，航空燃油价格、汇率波动以及航空公司的运营成本等多重因素共同推高了票价。

因娜·雷介绍，目前哈萨克斯坦机票价格原则上实行市场化定价，除政府购买服务航线外，票价均由航空公司根据自身运营成本和市场情况自主制定。

她表示，航空燃油价格是影响机票价格的最重要因素之一。近期燃油价格上涨，加之市场一度出现航空燃油供应紧张的担忧，航空公司不得不调整运营策略，以确保燃油供应稳定，相关成本最终反映到机票价格上。

她指出，航空运输属于高成本行业，飞行安全始终是首要任务。航空公司需要定期对飞机进行检修维护，并严格执行各项安全标准，这些必要支出也是机票价格的重要组成部分。

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此外，哈萨克斯坦距离许多热门旅游目的地较远，国际航线飞行时间普遍较长，燃油成本在长途航班运营中占比较高，因此燃油价格的变化会更加明显地影响机票价格。

谈及旅游产品价格上涨时，因娜·雷表示，汇率波动同样是重要原因。由于境外酒店、交通等旅游服务通常以外币结算，当外汇汇率上涨时，旅游产品折算为坚戈后的价格也会随之提高。

她还表示，当前国际市场形势仍存在较大不确定性，燃油价格持续波动，但燃油价格的变化通常不会立即反映到机票价格上，而是存在一定滞后。

因娜·雷最后指出，机票价格由多项因素共同决定，季节性需求只是其中之一，航空公司的运营成本、航空燃油价格以及汇率变化，仍是影响票价走势的主要因素。