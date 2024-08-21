专家解读：哈塔两国将签署历史性同盟关系条约

-此次访问的重点是签署同盟关系条约，这一历史性步伐将把哈萨克斯坦与塔吉克斯坦的伙伴关系和互动提升到新的水平。自独立以来，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦一直保持着深厚的友谊和互利合作关系。特别是在塔吉克斯坦国内局势不稳时，哈萨克斯坦曾向其提供人道主义援助和军事支持。-穆萨贝科娃说。