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专家解读：哈塔两国将签署历史性同盟关系条约
（哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于8月22日至23日对塔吉克斯坦进行国事访问。访问期间，双方预计将签署一系列重要文件，引发了外界广泛关注。
根据哈萨克斯坦总统战略研究所首席专家阿丽娅·穆萨贝科娃的分析，此次访问将包括高级别、大范围的政府间会谈，即将签署的一些列双边文件范围很广。
-此次访问的重点是签署同盟关系条约，这一历史性步伐将把哈萨克斯坦与塔吉克斯坦的伙伴关系和互动提升到新的水平。自独立以来，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦一直保持着深厚的友谊和互利合作关系。特别是在塔吉克斯坦国内局势不稳时，哈萨克斯坦曾向其提供人道主义援助和军事支持。-穆萨贝科娃说。
此外，穆萨贝科娃还强调，安全问题在两国双边议程中占据重要地位。哈萨克斯坦和塔吉克斯坦将共同努力，建立确保地区稳定的安全架构。
-哈萨克斯坦是塔吉克斯坦前五大经贸伙伴之一，也是主要投资者之一。目前，塔吉克斯坦是中亚地区经济增长最快的国家之一，2023年经济增长率为8.3%，而2024年初预计为8.2%。这一增速动力归因于黄金出口收入的增加以及政府加大对基础设施的投资。-她说。
【编译：阿遥】