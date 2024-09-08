“家庭数字卡”项目两周年：聚焦改善社会弱势群体生活

家庭数字卡提供哪些帮助？

自2022年9月1日起，“数字家庭卡”已经为公民提供了11种津贴和社会救助及3种信息服务。这些服务涵盖生育津贴、儿童保育费、残疾儿童保育费、失业金、失去赡养人补助金、残障人士福利金、多子女家庭补助、针对性社会援助、养老金支付和就业信息，以及血亲同胞相关事宜的信息发布等。

截至目前，已向1,230.63万名公民发送了短信，以获取他们接受公共服务的同意，其中超过72万名公民已通过“数字家庭卡”获得了相关救助。

项目未来发展方向

自2023年起，家庭数字卡已全面投入使用，旨在确保每个公民都能平等获得国家支持。该卡能够识别家庭在经济、住房、健康、教育等方面的脆弱性和风险，并能主动确定家庭的困难状况，而无需当事人提出申请。根据这些评估，家庭被分为五类：

A类：富裕

B类：满意

C类：处于贫困

D类：处于危机

E类：处于困境

目前，家庭数字卡已收集了超过630万户家庭、2000万公民的数据，涵盖家庭地址、社会经济状况、住房条件、医疗保健、教育、社会保障等领域的信息。基于这些数据，家庭数字卡可以对各地区的家庭脆弱性进行分析，并评估各地家庭困难生活状况的程度。

各州市政府正基于家庭数字卡的数据，制定减少“危机”和“困境”水平家庭数量的关键绩效指标。通过设定年度指标，地方政府可以评估和优化减少此类家庭数量的措施。政府也在努力帮助家庭向更“富裕”类别转变，确保更多家庭获得可持续发展。

数字平台的现代化与未来展望

未来，现有的数字平台将进一步现代化，包括与国家和非国家信息资源的额外集成，以及为社会工作者开发新的移动应用程序。更新后的社会服务综合模式将提供更多机会，如：

自动检测生活困难的家庭（或个人），防止其生活水平继续下降；

综合评估家庭（或个人）的需求，提供针对性支持；

保护弱势家庭（或个人）全面详细信息，分析就业、住房、医疗、教育等领域社会不平等现象；

集中各部门力量，为困难家庭（或个人）提供有效帮扶措施；

避免政府部门职能重复，优化数据收集和监测工作；

提高预算规划的有效性，针对具体需求提供支持。

最重要的是，若所有需求都能得到满足，“数字家庭卡”将构建一个全生命周期的援助体系，确保每个家庭成员的需求（脆弱性）得到考虑和应对。正如大流行所示，公共当局的目标不仅是应对后果，更在于预防家庭（或个人）处于脆弱境地。

【编译：阿遥】