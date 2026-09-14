专家预测：两三年后或将难以分辨AI电影与传统电影

在他看来，目前要完全通过人工智能制作一部长片电影并不容易。

“目前已经有人尝试利用AI制作一部时长一个半小时的电影，成片效果并不差。不过，观众目前仍然能够察觉出这部电影是通过人工智能制作的。”阿勒玛斯·扎利说。

他指出，新模型和平台正在快速发展。

“如果这种发展速度能够保持下去，那么两三年后，甚至可能更早，人们将很难分辨哪些电影是通过AI制作的，哪些是采用传统方式拍摄的。”他说。

阿勒玛斯·扎利表示，人工智能能够简化电影制作中的许多环节。传统电影制作需要庞大的团队、演员、布景以及数十个拍摄班次。

“有时候，一部电影的筹备需要将近一年的时间，团队有100至120人。需要协调演员的工作、准备布景、组织拍摄。而人工智能可以让其中一部分工作更快完成。”他说。

阿勒玛斯·扎利还表示，目前通过AI制作电影并不便宜。

“目前，生成内容的成本并不低。但我认为，随着平台增多、竞争加剧，价格会逐渐下降。与传统电影制作相比，通过AI制作电影需要投入的时间和劳动要少得多。”阿勒玛斯·扎利说。

据了解，阿斯塔纳AI电影节将于10月1日至3日在阿斯塔纳举行，电影节今年共收到来自全球125个国家的8067部参赛作品。