    13:05, 02 12月 2025 | GMT +5

    托卡耶夫总统接见萨姆鲁克-卡泽纳基金董事会主席

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12月2日接见了“萨姆鲁克-卡兹纳”基金董事会主席努尔兰·扎克波夫，听取基金今年以来主要工作成果和重点项目推进情况的汇报。

    扎克波夫介绍，目前“萨姆鲁克-卡兹纳”集团投资组合中共有约130个项目，总金额达 53万亿坚戈。其中，今年已实施若干重要项目，包括：

    • CASPI BITUM 工厂扩能项目

    • 50兆瓦太阳能发电站建设

    • 肯德尔里海水淡化厂建设

    此外，到今年年底，基金计划完成并投入使用9个重大项目，总价值约1.1万亿坚戈。

    扎克波夫同时介绍了多项已正式投产的项目：

    • “塔勒迪库尔干–乌沙拉尔”主干天然气管道投入运行，将向杰特苏州84个居民点供应天然气

    • 阿克套集装箱枢纽投入使用

    • 阿拉木图杰特苏国际物流终端建成

    • 与Sany Re公司合作的风电机组设备制造厂启动运营

    在能源领域，今年前十个月，萨姆鲁克能源公司发电量达到310亿千瓦时，占全国总发电量的31%。其旗下电站总装机容量已增至7845 兆瓦。

    扎克波夫指出，2023—2025年间，基金为社会项目和慈善事业拨付了1.5万亿坚戈，用于支持医疗机构建设、55个康复中心、31个融合教育室、18个体育综合体，以及文化与教育设施的建设。

    此外，在“清洁哈萨克斯坦”倡议 框架下，全国已植树580万株。

    扎克波夫还汇报了基金在支持本土企业发展方面的相关举措，涵盖合作项目、供应链本地化及相关扶持机制。

    总统在听取汇报后指出，应进一步提升基金管理效率，确保投资项目高质量实施，并加强对国家重要资产的长期可持续发展保障。

    【编译：达娜】

