16:18, 28 10月 2025 | GMT +5
芬兰总统斯图布访哈期间签署15份合作文件
（哈萨克国际通讯社讯）在芬兰总统亚历山大·斯图布对哈萨克斯坦进行正式访问期间，双方共签署了15份合作文件。
其中包括：
-
哈萨克斯坦原子能署与芬兰辐射和核安全局签署的关于和平利用核能领域合作的谅解备忘录；
-
哈萨克斯坦水资源和灌溉部与芬兰农业和林业部签署的关于水资源管理问题的谅解备忘录；
-
哈萨克斯坦科学和高等教育部、芬兰水论坛（Finnish Water Forum）以及哈萨克国立水利和灌溉大学签署的关于水资源数字化与治理研究及教育能力建设的谅解备忘录；
-
关于布拉拜度假区旅游观光发展合作的谅解备忘录；
-
哈萨克斯坦生态与自然资源部与芬兰水论坛签署的关于建立水文气象与农业生态监测在线自动化系统（AMS）本地化生产的意向声明；
-
关于在哈萨克斯坦实施生态乡村发展项目的谅解备忘录；
-
哈萨克斯坦海洋卫队股份公司与芬兰“Lamor Corporation Plc”公司签署的关于在应急溢油清除和海上作业支持领域开展合作的谅解备忘录等。
值得一提的是，此次访问正值哈芬建交33周年之际，斯图布总统率20余家芬兰大型企业代表团抵哈，双方就清洁能源、技术创新、数字经济、生态治理及中亚市场联通等议题深入对接。托卡耶夫总统强调，芬兰是哈萨克斯坦在北欧及欧盟的核心伙伴，愿为芬企提供优待政策，助力其借道哈萨克斯坦挺进中亚广阔市场。
预计此次访问期间双方将签署多项合作协议，涵盖绿色技术、可再生能源及教育交流等领域，进一步巩固两国战略伙伴关系。
【编译：阿遥】