芬兰总统斯图布访哈期间签署15份合作文件

其中包括：

哈萨克斯坦原子能署与芬兰辐射和核安全局签署的关于和平利用核能领域合作的谅解备忘录；

哈萨克斯坦水资源和灌溉部与芬兰农业和林业部签署的关于水资源管理问题的谅解备忘录；

哈萨克斯坦科学和高等教育部、芬兰水论坛（Finnish Water Forum）以及哈萨克国立水利和灌溉大学签署的关于水资源数字化与治理研究及教育能力建设的谅解备忘录；

关于布拉拜度假区旅游观光发展合作的谅解备忘录；

哈萨克斯坦生态与自然资源部与芬兰水论坛签署的关于建立水文气象与农业生态监测在线自动化系统（AMS）本地化生产的意向声明；

关于在哈萨克斯坦实施生态乡村发展项目的谅解备忘录；