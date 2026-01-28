托卡耶夫总统接见本土AI与风投领域企业家

会见中，托卡耶夫总统同Higgsfield AI初创公司首席技术官叶尔札特·杜拉特、MA7 Ventures风险投资平台创始人穆拉特·阿布德拉赫曼诺夫进行了深入交流。双方围绕人工智能在经济、国家治理和社会领域的系统化应用，以及IT创业、风险投资和AI产业发展等议题交换了看法。

托卡耶夫总统高度评价了Higgsfield AI初创公司取得的成绩。他指出，哈萨克斯坦能够培育出在人工智能领域具备全球竞争力的领军企业，是国家发展的重要成果。

国家元首强调，当前的核心任务是打造高效的产业平台，为IT企业提供良好的发展环境，使其能够在国内顺利起步、快速成长，并最终成功走向国际市场。

叶尔札特·杜拉特表示，Higgsfield AI团队中95%的成员为本国人才，这充分体现了哈萨克斯坦青年的专业能力与发展潜力。他还指出，公司愿与政府建立合作伙伴关系，在人工智能领域的人才培养和教育合作项目中积极发挥作用。

穆拉特·阿布德拉赫曼诺夫则重点谈及风险投资在推动国家技术进步中的关键作用。他认为，哈萨克斯坦具备条件，完全有潜力成为全球风险投资生态体系中的重要一员。

【编译：阿遥】