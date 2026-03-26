托卡耶夫接见并表彰冬残奥会冠军叶尔波勒·哈米托夫
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府举行颁奖仪式，表彰在第十四届冬季残奥会上取得优异成绩的哈萨克斯坦运动员叶尔波勒·哈米托夫及其教练团队。
托卡耶夫在讲话中指出，此次在意大利举行的世界级赛事对哈萨克斯坦而言意义重大，叶尔波勒·哈米托夫在赛场上斩获一金一铜，不仅为国家赢得荣誉，也为哈萨克斯坦残疾人体育事业书写了历史性一页。他表示，哈米托夫在国际赛场上展现出的顽强意志、拼搏精神和责任担当，充分彰显了哈萨克民族坚韧不屈的精神风貌。总统还提到，在运动员出征冬残奥会前，曾亲自将国家旗帜交予哈米托夫，而后者也不负众望，载誉归来。凭借这一成绩，哈萨克斯坦代表团在团体总排名中位列第18位。
在致辞中，托卡耶夫特别向教练员、赞助方、医生以及所有长期服务于残疾人运动员的专业人士表达感谢。他指出，哈米托夫能够走上冠军之路，离不开教练团队多年来的悉心培养和经验传授。
- 运动员的每一枚奖牌不仅是个人奋斗的结果，也将进一步推动哈萨克斯坦群众体育和竞技体育的发展。尤其是残奥运动员，他们的人生经历本身就是勇气、毅力和坚强意志的真实写照，对社会具有重要的示范意义。 - 总统说。
托卡耶夫还在讲话中谈及不久前通过的新宪法，表示这是国家创造力和凝聚力的鲜明体现。他指出，这部“全民参与、为人民而制定”的新宪法，体现了国家对法治、秩序、教育、科学、文化、技术、生态保护以及体育等价值的重视，也为每一位公民的发展创造了更广阔空间。总统表示，宪法改革之所以获得全民广泛支持，是因为其核心在于维护国家独立、主权和领土完整，保障公民权利与自由，并推动人力资本、教育、科技与创新持续发展。
托卡耶夫表示，残奥运动员们通过一次次精彩表现和优异成绩，为弘扬国家核心价值、展示“公正哈萨克斯坦”的国家形象作出了重要贡献。他指出，哈萨克斯坦正在建设一个“人人享有平等机会的国家”，而残奥运动员的奋斗历程，正是这一理念最有力的现实体现。
总统还称，国家近年来持续加大对残奥事业的支持力度。去年，哈萨克斯坦已有4座现代化无障碍综合体育中心投入使用，未来此类设施还将在各地区进一步增加。他强调，国家和社会各界都应继续关注并支持残奥运动发展，为更多运动员提供成长平台。托卡耶夫表示，已经签署总统令，向相关运动员和教练员授予国家级荣誉，以表彰他们为国家争光所作出的贡献。
叶尔波勒·哈米托夫向总统表达感谢。他表示，在出征本届残奥会前，总统亲自授予他国家旗帜并给予信任，这对自己而言既是一份荣誉，也是一份沉甸甸的责任。
哈米托夫说，此次残奥会对自己来说意义重大、责任重大，而能够取得胜利，离不开国家支持以及专业团队和教练们的长期付出。他表示，总统的支持为每一位运动员注入了强大动力，未来也不会止步于此，将继续努力争取新的成绩。
【编译：达娜】