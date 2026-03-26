托卡耶夫接见并表彰冬残奥会冠军叶尔波勒·哈米托夫

托卡耶夫在讲话中指出，此次在意大利举行的世界级赛事对哈萨克斯坦而言意义重大，叶尔波勒·哈米托夫在赛场上斩获一金一铜，不仅为国家赢得荣誉，也为哈萨克斯坦残疾人体育事业书写了历史性一页。他表示，哈米托夫在国际赛场上展现出的顽强意志、拼搏精神和责任担当，充分彰显了哈萨克民族坚韧不屈的精神风貌。总统还提到，在运动员出征冬残奥会前，曾亲自将国家旗帜交予哈米托夫，而后者也不负众望，载誉归来。凭借这一成绩，哈萨克斯坦代表团在团体总排名中位列第18位。

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在致辞中，托卡耶夫特别向教练员、赞助方、医生以及所有长期服务于残疾人运动员的专业人士表达感谢。他指出，哈米托夫能够走上冠军之路，离不开教练团队多年来的悉心培养和经验传授。

- 运动员的每一枚奖牌不仅是个人奋斗的结果，也将进一步推动哈萨克斯坦群众体育和竞技体育的发展。尤其是残奥运动员，他们的人生经历本身就是勇气、毅力和坚强意志的真实写照，对社会具有重要的示范意义。 - 总统说。

托卡耶夫还在讲话中谈及不久前通过的新宪法，表示这是国家创造力和凝聚力的鲜明体现。他指出，这部“全民参与、为人民而制定”的新宪法，体现了国家对法治、秩序、教育、科学、文化、技术、生态保护以及体育等价值的重视，也为每一位公民的发展创造了更广阔空间。总统表示，宪法改革之所以获得全民广泛支持，是因为其核心在于维护国家独立、主权和领土完整，保障公民权利与自由，并推动人力资本、教育、科技与创新持续发展。

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托卡耶夫表示，残奥运动员们通过一次次精彩表现和优异成绩，为弘扬国家核心价值、展示“公正哈萨克斯坦”的国家形象作出了重要贡献。他指出，哈萨克斯坦正在建设一个“人人享有平等机会的国家”，而残奥运动员的奋斗历程，正是这一理念最有力的现实体现。

总统还称，国家近年来持续加大对残奥事业的支持力度。去年，哈萨克斯坦已有4座现代化无障碍综合体育中心投入使用，未来此类设施还将在各地区进一步增加。他强调，国家和社会各界都应继续关注并支持残奥运动发展，为更多运动员提供成长平台。托卡耶夫表示，已经签署总统令，向相关运动员和教练员授予国家级荣誉，以表彰他们为国家争光所作出的贡献。

叶尔波勒·哈米托夫向总统表达感谢。他表示，在出征本届残奥会前，总统亲自授予他国家旗帜并给予信任，这对自己而言既是一份荣誉，也是一份沉甸甸的责任。

哈米托夫说，此次残奥会对自己来说意义重大、责任重大，而能够取得胜利，离不开国家支持以及专业团队和教练们的长期付出。他表示，总统的支持为每一位运动员注入了强大动力，未来也不会止步于此，将继续努力争取新的成绩。

【编译：达娜】