托卡耶夫接见教育部长 部署提升教育质量等重点任务

朱勒德兹·苏莱曼诺娃在汇报中表示，为弘扬新宪法价值理念，当前正持续推进课程体系和教材内容更新。在“清洁哈萨克斯坦”倡议框架下，相关部门已制定生态教育标准，同时正在全国学校推广“正直公民”统一德育培养方案。

她还介绍称，教育部门已对小学教育内容开展系统性分析，学校课程正在重新审视并优化，重点强化学生的阅读、书写和计算等基础能力。

在基础设施建设方面，她表示，在“未来学校”国家项目框架下，面向46万名学生的217所学校已完成建设。与此同时，教育领域数字化转型也在加快推进。目前，全国99%的学校已接入互联网。

据介绍，“社会钱包”项目已覆盖6760所学校，各类文凭、毕业证书和证明文件也已转入数字化格式。“Ustaz（教师）”平台则为教师认证评定流程的全面自动化奠定基础。

在人工智能应用方面，目前已有24万余名教师接受人工智能使用培训，另有20万名教师正根据ChatGPT Edu项目学习使用人工智能助手。

此外，为完善教育基础设施，全国已有184处教育设施投入使用，80所三班倒学校和31所危旧学校的问题得到解决；209所学校完成大修，1192间学科教室配备现代化设备。与此同时，幼儿园排队等候人数也已缩减近一半。

托卡耶夫在会谈中就提高教育质量和可及性、缓解学校学位紧张、发展技能型人才培养体系、提高预算资金使用效率，以及推动教育领域数字化转型等工作作出部署，其中包括推进实施Qazaq Digital Mektebi项目。

国家元首同时指出，未来三年内，将“未来学校”项目中的先进经验推广至更多教育机构具有重要意义。

【编译：达娜】