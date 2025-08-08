托卡耶夫接见内务部长：继续巩固法治基础 保障公共安全

此外，托卡耶夫总统还听取了有关他在执法机构部务扩大会议上下达的一些列任务落实情况。

萨德诺夫在汇报中指出，今年前7个月，得益于采取综合性措施，全国犯罪数量同比减少9000起。各类主要犯罪，包括谋杀、抢劫、重伤害、流氓行为等严重违法案件均呈下降趋势，破案率同步提升。

据介绍，警方共摧毁了146个涉及严重和特别严重犯罪的危险团伙。

在侦办刑事案件过程中，警方已为公民追回经济损失逾280亿坚戈。

萨德诺夫通报了追捕在逃人员的进展——报告期内共抓获956人，其中24人从境外被引渡回国。同时，已查明600名失踪人员的下落，其中包括125名未成年人。

在打击网络诈骗方面，警方捣毁了6个电话诈骗中心，拦截6,700万个诈骗电话，封堵3,000多个诈骗网站，成功阻止涉案资金转移达28亿坚戈。

此外，执法部门还查获毒品总量超过11吨，并封锁涉毒网站19,500个。

托卡耶夫总统还听取了关于预防醉酒犯罪、提升警力素质以及完善刑事执行体系等方面的介绍。

最后，总统就进一步提高国家法治水平和公共安全保障提出了多项具体指示。

同日，托卡耶夫总统接见了哈萨克斯坦投资者协会会长波拉特·阿克硕拉科夫。

【编译：阿遥】