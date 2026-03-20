托卡耶夫总统接见阿拉木图市长

会谈中，市长向总统就城市社会经济发展，以及城建和基础设施建设项目落实情况进行了汇报。

据市长介绍，阿拉木图经济呈现积极态势：2025年底增长率达到6.5%，今年1-2月短期经济指标达到9.4%。工业、建筑业、交通运输业和贸易业是推动经济增长的主要部门。

此外，城市投资组合超过2.8万亿坚戈。目前正在进行阿拉木图工业区和阿拉套经济特区的扩建工作，以吸引新项目。

达尔汗·萨特巴勒德表示，阿拉木图在哈萨克斯坦的IT行业中扮演着领先角色。作为数字化进程的一部分，阿拉木图人工智能园区正在建设中，该园区正在开发基于人工智能的视频监控和分析系统。

市长指出，旅游业和山区旅游集群的发展将继续推进。今年，琼布拉克山的现代化改造和周边峡谷的开发工作将正式启动。这些项目的实施将与2029年亚洲冬季运动会的筹备工作同步进行。此外，酒店基础设施也在扩建中。

达尔汗·萨特巴勒德称，总体规划的修订工作已接近尾声。修订后的规划设想发展一种城市中心模式，并对山区建设施加限制。

此外，推广公共交通，包括扩大快速公交网络、建设地铁和开发新的交通解决方案，是当务之急。

市长表示，工程基础设施和供水系统正在进行升级改造。

总统还听取了城市环境改善，以及供热设施现代化和减少排放等领域开展的相关工作报告。

最后，国家元首指示加快阿拉木图人工智能园区的建设，并加强轻轨（LRT）和空中列车（SkyTrain）系统的实施工作。

【编译：小穆】