托卡耶夫总统接见卡拉干达州州长

会谈期间，卡拉干达州州长就该州社会经济和基础设施发展情况进行了汇报。

布列克帕耶夫表示，所有关键指标均稳步增长。今年前八个月，该地区工业产品产量达3.2万亿坚戈，较去年同期增长7%。特别是制造业在地区国内生产总值中的占比不断上升。冶金、机械制造、农业、轻工业和食品工业的产量均有所增长。

数据显示，固定资产投资额达6447亿坚戈，增长11.1%。卡拉干达州今年将实施29个投资项目，总投资额达1950亿坚戈，创造2700多个新就业岗位。到2030年的规划已打造了120个大型项目，总投资额达4.5万亿坚戈。这些举措将创造2万个新就业岗位。

托卡耶夫听取了关于减少粮食市场对进口依赖的有关工作。农业领域正在实施一些重大项目。特别是，两座大型商业奶牛场建成后，该地区对牛奶的需求将得到充分保障。

国家元首听取了卡尔梅特股份公司（Qarmet JSC）的运营情况。过去八个月，该公司已投资1100亿坚戈用于生产现代化改造。结果，生铁产量增长了6%，钢产量增长了6.9%，轧制产量增长了5%。该冶金厂已实施了多项大型项目，例如新建焦炉、一座铸造和轧制综合设施以及一座分选和轧制车间。该公司也正在逐步转向天然气，第一阶段已全面完成。矿井状况也开始显现积极成效：煤炭产量增长了15%。此外，还采取措施加强劳动安全。

最后，总统向州长就进一步促进地区社会经济发展和改善人民福祉下达了具体工作指示。此外，托卡耶夫总统特别强调了城市和居民点供热稳定，以及卡尔梅特股份公司生产安全保障问题。

【编译：小穆】