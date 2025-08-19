托卡耶夫总统接见奇姆肯特市市长

会谈中，斯兹德阔夫向总统就奇姆肯特市今年上半年的社会经济发展情况进行了汇报。据他介绍，自年初以来，固定资产投资额增长了31%，达到3600亿坚戈。今年，工业部门共生产了价值6800亿坚戈的产品。建筑业发展势头强劲，已交付使用超过51.7万平方米的房屋。

据市长介绍，奇姆肯特市已启动“朱勒德兹”和“博兹阿尔克”两个新工业区，以提升其工业潜力。目前，该市中小企业数量已超过13.9万家，约有24.5万人从事该行业。

总统听取了奇姆肯特市基础设施现代化建设的报告。新机场航站楼已建成，火车站也已重建。在国家“未来学校”项目框架下，12所学校和一座学生宫已投入使用。此外，还建造了一个小型足球中心和一个体育综合体。

国家元首听取了道路和交通基础设施建设情况汇报。南部环城公路和两座主要枢纽已投入使用。为保障公共安全，去年共有2270条街道进行了照明改造，今年则有2743条街道进行了照明改造。

根据总统指示，目前正在开展资产归还国有的工作。其中，冰宫、中央水上运动中心、第二市综合医院、“奇幻世界”科技园和“Keng Baba”公园已移交给国有。

最后，托卡耶夫总统向奇姆肯特市长下达了具体工作指示。

【编译：小穆】