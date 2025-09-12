托卡耶夫总统接见总检察长阿斯洛夫

阿瑟洛夫介绍说，特检人员正在调查一系列重大刑事案件，这些案件涉及国家利益、引发广泛社会关注，以及与酷刑有关的事件。

今年以来，特检人员已向法院移交 55起刑事案件，共有 112人被判刑，目前仍有 80起案件在审理中。特检部门查明并追回的损失金额达 144亿坚戈。

他补充指出，检察机关正在采取新方法追踪犯罪所得，并探讨将追回资金用于国家经济发展的途径。今年以来，检察机关共查封涉案财产 1050亿坚戈，其中仅涉毒案件就冻结资产近 120亿坚戈。

总检察长汇报称，过去两年，检察机关已追回资产总额 8500亿坚戈，这笔资金正用于全国各地 约400个社会与公共设施建设，目前已有 60个项目完工。

为落实总统国情咨文要求，并积极支持商业活动，隶属于总检察院的相关机构将进行更名。新的形式将有助于营造良好的投资环境，并保障企业家和投资者的权益。

托卡耶夫总统强调，要继续在各领域确保法治与秩序，推动“法律与秩序”原则在社会中深入落实。总统特别指出，要加强执法与国家机关之间的协调，在打击诈骗、打击毒品交易、预防家庭暴力和破坏行为方面加大力度，同时避免对企业的不当刑事追责，切实保障合法营商环境。

【编译：达娜】