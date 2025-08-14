托卡耶夫总统接见杰特苏州州长

据伊萨巴耶夫介绍，今年上半年该州吸引投资1780亿坚戈，同比增长29.5%。2025—2027年的投资项目组合已制定完成，共纳入128个项目，总额达2.6万亿坚戈，预计可创造1.06万个就业岗位。重点项目包括建设矿石选冶联合企业、“哈萨克斯坦-中国工业城”产业园区、风力发电设备制造厂以及国际机场。

总统还听取了农业综合体发展情况汇报。今年该州计划收获54万吨甜菜，并生产7.8万吨食糖。

此外，汇报中还涉及交通物流和过境运输潜力、基础设施建设、居民燃气供应，以及社会基础设施建设与维修等内容。

旅游业发展也是会谈的重要议题。伊萨巴耶夫表示，阿拉湖岸基础设施的升级工作正在推进，乌沙拉尔机场的跑道已完成维修，污水处理和电力线路改造持续进行。同时，“巴尔喀什”旅游休闲区的总体规划已完成，列普斯村至巴尔喀什湖岸公路正在改造并配套建设工程基础设施，阿拉木图—乌斯卡曼—列普斯—阿克托盖公路将于年内竣工。

托卡耶夫强调，要进一步发展糖业生产，保障居民获得稳定的天然气供应，完善旅游基础设施，为游客创造更便利的条件。同时，他要求持续监督住房与公共事业以及社会领域设施的供暖季准备情况。

【编译：达娜】