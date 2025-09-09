托卡耶夫总统接见金融监管署署长

会谈中，埃利玛诺夫向总统就金融监管署主要工作成果和未来工作计划进行了汇报。

总统听取了打击洗钱措施的汇报。该部门揭露了超过240亿坚戈兑换成现金的虚假公司，并关闭了20家用于洗钱贩毒和诈骗所得的非法加密货币交易所。独联体最大的加密货币服务也被捣毁。该服务与20个暗网网站合作，其中包括200多家“毒品商店”。价值970万美元的虚拟资产被冻结。

埃利玛诺夫表示，金融监监管署已完成720起刑事案件的调查，捣毁了15个有组织犯罪集团，其中包括3个跨国集团。此外，还制止了价值171亿坚戈的石油产品非法出口，查获了2个非法烟草制品生产秘密作坊和16个替代酒精产品生产作坊。从影子贸易中缴获了价值120亿坚戈的电子烟。制止了涉及63个基础设施项目、总额达1640亿坚戈的预算资金滥用案件，以及110亿坚戈的农业补贴无效使用案件。揭露了通过提供虚假牙科服务从统一累积养老基金中非法提取2000亿坚戈的事实。

金融监管署署长介绍了为保护公民经济利益所采取的措施。他还表示，已对23起非法发放小额信贷的案件展开调查，损失总额达710亿坚戈。目前正在偿还和免除30多万借款人的债务，捣毁了45个涉及11.2万多名公民的金融金字塔，并封锁了3.15万个与欺诈项目和赌博相关的网站和链接。

根据会谈结果，托卡耶夫总统向埃利玛诺夫下达了具体工作指示。

【编译：小穆】