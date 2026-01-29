托卡耶夫总统接见阿拉木图市长

会谈中，市长向总统就城市社会经济发展，以及城建和基础设施建设项目落实情况进行了汇报。

达尔汗·萨特巴勒德表示，城市去年的短期经济指标增长了12.8%，为国家预算贡献了6.6万亿坚戈的税收和强制性款项。

总统听取了旨在发展多个城市中心的新战略举措。在此框架下，将建设现代化的信息技术基础设施、多功能商业综合体，以及供居民休闲娱乐的景观休闲区。也就是说，这些地方将成为公众经常光顾的场所。

此外，托卡耶夫总统还听取了关于阿拉木图现代化交通系统建设的汇报。快速公共交通系统的发展将为居民创造便利条件，并将成为该市可持续发展的关键因素。

市长表示，阿拉木图总规划包括确保空气流通、遏制城市上部和中心区域过度密集建设，以及将绿地面积增加两倍至 3800 公顷的解决方案。据他介绍，截至2025年，城市街道全部采用高质量照明，通行能力翻一番。此外，还采取措施，按照统一标准对公园和街道进行现代化改造，以改善城市环境、美化景观并美化公共空间。

总统还听取了关于阿拉木图山地集群项目筹备工作的汇报。目前，连接琼布拉克和奥伊-卡拉盖滑雪场，经由麦迪奥缆车站的可行性研究工作已经完成。该项目实施后，缆车数量将从16辆增加到62辆，滑雪道长度将增加250多公里，休闲区日接待能力将达到4万人次。

最后，国家元首就进一步实现阿拉木图经济多元化、改善环境状况、建设可持续的城市交通和旅游基础设施，以及提高城市环境质量和居民生活水平等问题作出了多项指示。

【编译：小穆】