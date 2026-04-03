托卡耶夫接见东哈州州长 部署推动经济发展与生态改善任务

努热穆别特·萨赫塔汗诺夫表示，2025年全州整体发展呈现积极态势，投资、建筑、农业和贸易等领域均实现增长。其中，固定资产投资总额超过8380亿坚戈，投资项目储备达101个。

他介绍称，建筑工程总量接近4600亿坚戈，农业总产值超过5500亿坚戈，贸易总额超过2.46万亿坚戈。全年投入使用住房面积超过40.7万平方米。失业率稳定在4.6%，共实现就业2.9万人。

在就业方面，他指出，按照区域就业路线图，今年计划新增1.744万个就业岗位，其中第一季度已新增3317个岗位。与此同时，社会领域中领取定向社会救助的人数持续下降。

他还介绍，当前正持续推进农村发展和人口安置支持项目，其中包括“东部呼唤”（Шығыс шақырады）区域项目。在基础设施方面，去年全州共完成856公里道路和街道维修工程。

托卡耶夫在会谈中就改善生态环境、推动经济多元化发展、吸引投资以及促进地区旅游业发展等方面作出部署，并提出具体任务。

【编译：达娜】