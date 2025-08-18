托卡耶夫总统接见阿克莫拉州州长

州长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫表示，阿克莫拉州在各项主要指标上均保持增长。该州计划将农业总产值提升至1.2万亿坚戈，进一步巩固其在全国农业领域的领先地位。今年高产作物的播种面积显著增加，其中油料作物面积扩大了2.5倍。

总统还听取了有关投资项目实施的情况介绍。在阿尔沙勒区，已设立具有国家意义的阿克莫拉工业区。目前已形成总额超过40亿美元的投资组合，预计将创造近1万个就业岗位。

在社会基础设施方面，过去两年已有4700名居民迁入新居，相当于此前七年的总量，从而使等待分房的社会弱势群体数量减少了29%。与此同时，科什市居民分房问题正在得到积极解决。

在教育领域，过去两年新建了33处教育设施，可容纳2.1万名学生。在新学年开始之前，州内危房学校和三班制学校问题已得到全面解决。

供暖季的准备工作正按计划推进。在阔克舍套，设计发电能力为240兆瓦、供热能力为每小时520吉卡卡的热电站已开工建设。自来水净化设施的建设接近尾声，完工后将为州府20万居民提供优质饮用水。今年年底前，还将为9个居民点铺设天然气管道。

会谈最后，总统高度评价了阿克莫拉州通过旧城改造计划为社会弱势群体提供住房的积极经验。他同时指示，要切实组织好秋收工作，推动科什市的发展，建立系统性的防洪机制，并进一步加强投资引进。

【编译：达娜】