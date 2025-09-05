托卡耶夫总统接见阿斯塔纳市长

会谈中，哈斯姆别克向总统就首都社会经济发展和基础设施建设情况进行了汇报。

市长指出，首都所有关键经济指标均保持积极势头。7个月内，固定资产投资额达1.2万亿坚戈，同比增长42.1%。今年计划实施55个投资项目，总投资额达3000亿坚戈。这些举措将创造3600个新的就业岗位。

阿斯塔纳市长还谈到了社会设施建设、老旧房屋拆除、住宅区开发，以及城市环境改善和美化等工作。根据国家元首的指示，在“未来学校”国家项目框架下，首都于9月1日交付了7所新学校。本学年，首都将投入使用15所新学校。去年，该市共启用了24所学校，共计6.6万名学生，其中包括16所“未来学校”。到今年年底，将建成8栋可容纳4716名学生的宿舍。今年，计划改造阿斯塔纳170个庭院和公共空间，并种植超过100万株绿植。

托卡耶夫总统听取了供暖季准备工作的情况。随着第三火电厂一期工程，以及图兰和“南-东”燃气发电厂的投入使用，首都的供热能力提高了30%，每小时新增发电量1100吉卡。图兰发电厂二期工程计划于今年完工。Telman发电厂的建设正在进行中。计划扩建第二火电厂，并设计“南-西”燃气发电厂。

最后，国家元首向市长下达了一系列具体工作指示。

【编译：小穆】