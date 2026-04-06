托卡耶夫总统接见金融监管署署长

会谈中，埃利玛诺夫向总统就金融监管署主要工作成果和未来工作计划进行了汇报。

埃利马诺夫称，在预算支出监督过程中，发现拨给畜牧业的300亿坚戈补贴存在无效使用的风险。此外，还发现有超过100亿坚戈用于科研成果商业化的资金存在滥用迹象。针对挪用强制性社会医疗保险资金的案件，已启动14项审前调查；同时，针对企图非法侵占建筑业53亿坚戈的人员，已提起21项刑事诉讼。

国家元首听取了关于捣毁17个金融传销骗局以及曝光一个冒充银行和电信运营商，利用特殊设备散布大量钓鱼短信的团伙的报告。此外，3700个欺诈网站和22个群聊（总用户超过2.5万人）也被关闭。超过400家虚假建筑公司被阻止非法获取一级许可证。

此外，报告还介绍了在打击洗钱领域开展的工作。具体而言，针对用于非法活动的“投币卡”启动了14项审前调查，涉案资金总额超过130亿坚戈。超过6.8万张发放给“影子”个人的银行卡被冻结。23起使用虚假公司和文件的案件被立案，造成的损失约130亿坚戈。3个参与洗钱活动的秘密加密货币交易平台被查封，这些平台涉及金融传销、在线赌场和诈骗所得。483个与加密货币交易相关的非法在线服务链接被移除。

最后，托卡耶夫总统向埃利玛诺夫下达了具体工作指示。

【编译：小穆】