哈萨克斯坦数字化改革见成效：出口效率提高，灰色经济缩减

穆恩介绍，目前贸易领域涉及66项由不同国家机构提供的政府服务，2024年已累计提供服务超过1.7万项，所有服务现已实现100%线上化。

在电子认证领域，长期以来存在大量未登记、无法核实真伪的“灰色”证书。为此，政府于2024年完成该流程的再造与全面数字化，所有认证须通过“技术监管信息系统”登记，并引入二维码验证机制。

这一改革使得证书数量增长至200万份，成功使约200亿坚戈的流通资金从灰色经济中回归合法市场。

在出口支持方面，穆恩介绍了专为协助本国企业走向国际市场而设计的“出口商加速”项目。

此前，出口流程存在手动处理、缺乏标准和追踪机制等问题，导致企业参与热情低。为解决这一问题，政府将推出集成AI技术的中央数字平台，实现通知自动化、文件自动核查等功能，预计将出口申请处理效率提高60%。

此外，穆恩还提到，Astana Hub生态系统下的贸易科技创业公司正在迅速发展。企业致力于开发线上线下销售自动化、库存管理、用户行为分析、物流与电商平台服务等解决方案。

据介绍，该领域公司2024年实现营收超650亿坚戈，创造了3000多个工作岗位。

其中，BEKSAR平台被列为典型成果。该平台是一套覆盖销售、客户、财务和数据分析的自动化系统，已整合全国超4600家商铺，年交易总额突破1万亿坚戈。

【编译：达娜】