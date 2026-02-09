托卡耶夫总统接见劳动和社会保障部长 听取重点工作汇报

会上，阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫就就业政策落实情况作了汇报。他表示，相关工作将着力于创造稳定、优质的就业岗位，提升劳动力流动性，加强教育体系与劳动力市场需求之间的衔接，并重点关注青年群体，特别是NEET人群（指未就业、未在校学习、未接受职业培训的青年群体）的就业问题。

在社会救助方面，部长介绍了进一步完善定向社会援助体系的计划。通过引入数字化评估工具，提升社会支持措施的精准性，同时扩大社会契约机制的应用范围，在提供援助的同时推动具备劳动能力的受助人实现就业。

关于养老保障问题，部长表示，将采取措施确保养老体系的长期可持续性，维持养老金支付的合理水平，并加强对残疾人士的社会保护。相关计划包括完善按人头拨付的专项社会服务机制，提高服务质量标准，提升康复服务和辅助技术设备的可及性，同时推动包容性就业岗位建设。

此外，部长还就落实《至2030年移民政策构想》的行动计划进行了说明，重点包括提升移民管理和预测能力，推动内部移民均衡发展，并在优先保护本国劳动力市场的前提下，进一步规范劳务移民管理。

托卡耶夫总统强调，要持续加强就业促进工作，提高民众收入水平，强化社会支持资金流向真正有需要群体的监督，完善养老制度，推进均衡的移民政策，发展包容性的社会保障体系，并通过数字化解决方案加强劳动保护和风险预防。

