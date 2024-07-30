11:36, 30 七月份 2024 | GMT +6
区间测速立法在即：全国公路安全保障再升级
（哈萨克国际通讯社讯）周二，沃勒扎斯·别克帖诺夫总理主持召开政府例会，审议讨论全国重点道路交通项目设施进展。交通运输部部长马拉特·卡拉巴耶夫汇报了全国公路状况。
卡拉巴耶夫指出，全国各地新建和维修道路全长12000公里，其中8000公里为国道，4000公里为地方公路。
-到年底前，计划完成7000公里公路的维修工作。其中包括卡拉干达-阿拉木图、塔勒德库尔干-乌斯卡曼、阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕和梅尔克-布热勒拜塔勒等路段的一级和二级技术标准升级工作。总体而言，这些措施将有力确保道路交通安全。-卡拉巴耶夫说。
卡拉巴耶夫表示，交通事故原因中，37%是由于超速行驶。他指出，安装在收费公路上的摄像头可以测定平均车速。
卡拉巴耶夫指出，在“阿斯塔纳-布拉拜”高速公路上，限速140公里/小时，而实际上，有些车辆时速超过180公里。
-我部已向议会上院提交审议关于在国道启动区间测速法案。该法案预计于今年10月通过。到年底，我们将为5400公里国道级公路配备测速摄像头。目前，我们正在与总检察院和内务部共同研究处罚机制。在法律通过之前，我们将完成所有资源整合工作。-卡拉巴耶夫表示。
【编译：阿遥】