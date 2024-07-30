区间测速立法在即：全国公路安全保障再升级

-我部已向议会上院提交审议关于在国道启动区间测速法案。该法案预计于今年10月通过。到年底，我们将为5400公里国道级公路配备测速摄像头。目前，我们正在与总检察院和内务部共同研究处罚机制。在法律通过之前，我们将完成所有资源整合工作。-卡拉巴耶夫表示。