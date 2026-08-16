哈萨克斯坦将设立“沙姆舍·哈勒达亚科夫”奖章

“文化与艺术是我们民族身份认同的坚实支柱。因此，在新宪法中，全面支持本国文化被确立为国家的宪法义务。在此背景下，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫决定，将‘沙姆舍·哈勒达亚科夫’奖章和‘哈萨克斯坦功勋画家’荣誉称号列入国家奖励名录。”他写道。

据介绍，这些荣誉将授予那些为民族文化事业倾心尽力，并为音乐和视觉艺术发展作出重要贡献的公民。

在哈萨克斯坦辽阔的草原上，有一种旋律跨越了时代，将民族的灵魂与现代的节拍完美交融。这旋律的缔造者，正是被誉为"哈萨克斯坦华尔兹之王"的伟大作曲家——沙姆舍·哈勒达亚科夫。

1930年8月15日，沙姆舍诞生于哈萨克斯坦突厥斯坦州奥特拉尔县的一个普通家庭。自幼便显露非凡音乐天赋的他，于1950年正式踏上音乐创作之路。1956年至1962年间，他进入库尔曼哈兹国家音乐学院深造，为日后的辉煌奠定了坚实的专业根基。

沙姆舍是哈萨克斯坦现代歌曲艺术的开山巨匠，更是"哈萨克华尔兹"曲风当之无愧的奠基人。他的笔下，传统民间音乐的精髓与现代流行风尚浑然天成。他一生创作了近三百首脍炙人口的歌曲，主题涵盖对祖国、故乡、父母、挚爱与大自然的深情礼赞。其中，《我的哈萨克斯坦》更是深深扎根于人民心中——1986年"十二月事件"中，爱国青年曾高唱此曲作为精神火炬；2005年，这首不朽之作被正式确立为哈萨克斯坦共和国国歌，成为整个国家的声音象征。

艺术成就之外，沙姆舍亦收获了崇高荣誉：1965年获哈萨克斯坦共青团奖，1991年被授予"哈萨克斯坦共和国人民艺术家"称号，2022年更被追授"劳动英雄"称号。奇姆肯特、塔拉兹、杰特赛等多座城市授予他荣誉市民称号。

1992年2月29日，这位音乐大师在阿拉木图与世长辞，享年61岁。然而，他的旋律从未消逝。阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特等城市的主动脉街道以他的名字命名，位于阿拉木图的共和国宫北侧与奇姆肯特爱乐乐团前矗立着他的纪念铜像。每逢节日，从城市广场到草原毡房，《我的思念》《黑眼睛》《欢乐华尔兹》《锡尔河美女》等经典之作仍被代代传唱。

沙姆舍·哈勒达亚科夫用一生的创作，将哈萨克斯坦的灵魂谱成了永恒的歌。他不仅是一位作曲家，更是一个民族的音乐记忆，一片土地的情感图腾。