哈萨克斯坦将设立副总统职位 并组建新机构——人民理事会

总统正式提出设立副总统职位，由总统亲自任命。

托卡耶夫解释道：

“根据规划，副总统将在总统授权下代表哈萨克斯坦出席国际论坛、与外国代表团进行谈判、代表总统与议会互动，并负责与国内外社会、政治、科学、文化及教育组织的联络，同时完成总统交办的其他任务。这些核心职能应明确写入宪法文本。”

在总统无法履行职责的突发情况下，其权力将移交给参议院议长，直至剩余任期结束。若参议院议长同样无法履职，则按既定顺序移交相应职位。

托卡耶夫特别强调，无论剩余任期长短（可能从6个月到6年不等），一旦总统提前离职，必须在两个月内举行提前总统选举。这一规范将写入宪法，以符合国际先进实践，确保国家元首始终通过合法选举产生。

“这是我不变的原则，也应成为所有国家领导人的永恒准则。”总统强调。

总统同时宣布，未来将废除“国务顾问（Мемлекеттік кеңесші）”职位。他指出，现行议会保障机构的部分职能以及国务顾问职位均需取消。

托卡耶夫在讲话中转向坐在身旁的国务顾问叶尔兰·卡林，并笑着说：“别生气。”

值得一提的是，国务顾问职位由总统于2022年6月通过法令设立，主要负责在总统直接领导下开展工作，向总统报告并接受其监督。

为进一步凝聚社会共识、强化民族团结与多元文化治理，托卡耶夫指示组建全新机构——“人民理事会”（Халық кеңесі）。该机构将整合哈萨克斯坦民族和睦大会与国家库鲁尔泰的部分职能，由总统亲自任命主席，成员共126人。

人民理事会享有立法倡议权，每年召开一次全体会议。民族间与宗教间和谐事务、世界与传统宗教领袖大会等职责将移交人民委员会。该机构将写入宪法，并制定专门法律规范其运作。

这些改革举措是托卡耶夫在第五届国家库鲁尔泰会议上提出的政治现代化全面方案的重要组成部分。如前报道，本届会议由总统亲自主持，聚焦宪法重修、议会结构调整、权力交接机制完善等核心议题，旨在构建更加稳定、高效、符合时代要求的国家治理体系。后续工作将由宪法委员会系统梳理各方建议，最终提交全民公投表决。

【编译：木合塔尔·木拉提】