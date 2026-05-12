“哈萨克斯坦制造”将获搜索优先权 电商平台或迎新规

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）哈萨克斯坦计划通过立法，强制要求各大电商平台在搜索结果中优先展示带有“哈萨克斯坦制造”（Made in Kazakhstan）标识的商品。

据政府贸易和一体化部新闻处消息，相关部门目前正着手完善法律法规，以进一步提升本土产品在网络平台及实体零售体系中的市场地位。

贸易和一体化部副部长阿伊詹·比詹诺娃在题为“在贸易网络中推广‘哈萨克斯坦制造’国家品牌”圆桌会议上宣布了这一举措。她表示，根据拟议中的新规，电商平台不仅需要为本土产品开设专门频道，还应在搜索算法中赋予其更高权重，从而提高曝光率。

目前，各主管部门正在就相关法律修正案草案进行商讨。

根据现行法律规定，哈萨克斯坦商品在各类贸易网点中的占比不得低于30%。此外，在“达姆”（Damu）创业发展基金相关扶持计划的支持下，本土商品的上架比例还有望进一步提高20%。

—让消费者能够“看见”本土商品至关重要。因此，新法规不仅关注商品上架数量等硬性指标，也对陈列质量提出了明确要求。本土商品应被摆放在消费者视线平齐、方便拿取的“黄金货架”区域，-比詹诺娃强调说。

纳扎尔巴耶夫大学分析中心此前开展的一项研究，也验证了此类推广措施的有效性。在与Magnum连锁超市联合实施的一项实验中，研究团队通过广告横幅、贴纸、货架标识以及音频广播等方式推广国产奶酪。经过为期四周的试点后，国产奶酪销量增长了20%。

纳大分析中心公共管理与行为政策研究中心主任萨勒塔娜特·贾涅诺娃表示，这一增长幅度明显高于国际同类实践的平均水平。她指出，实验结果表明，哈萨克斯坦消费者已经逐渐形成“经济爱国主义”意识。为了帮助消费者作出选择，提升本土商品的可见度尤为关键。

与此同时，贸易和一体化部还计划进一步加强对相关法律执行情况的监管。该部门表示，对于限制本土商品准入、违反供货协议规定以及拒不执行整改要求的行为，将依法处以相应罚款。

此外，相关部门还在研究制定一系列新的法律修正案，其中包括引入“非生产性中介”概念、强化贸易壁垒监管机制，以及在市场出现空置摊位时，赋予本土生产商优先租赁权等内容。