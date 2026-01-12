哈萨克斯坦将强化系统举措 持续推进包容性教育发展

据教育部介绍，包容性教育是国家人力资源开发政策的重要组成部分。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾强调，无论儿童有何特殊需求，都应给予支持，这构成了建设公正与可持续社会的根本条件。创造平等机会社会并确保人人享有高质量教育，始终是教育领域改革的核心优先方向。

Фото: Таълим-маориф вазирлиги

目前，哈萨克斯坦正逐步扩大支持有特殊教育需求儿童的基础设施。全国已建成537家专业机构，包括48所幼儿园、99所学校、126个心理-医学-教育咨询中心、238个心理-教育矫正室、12个自闭症中心以及14个康复中心。支持教室数量增加至1095个。

根据2025年统计数据，全国95.2%的学校已为有特殊教育需求的儿童创设适宜条件。目前有94527名儿童在包容性环境中接受教育。通过国家订单，7775名残疾儿童获得心理-教育支持服务。

Фото: Оқу-ағарту министрлігі

工作组会议期间，与会各方介绍了针对有特殊教育需求儿童提供综合支持的建议。这些建议旨在整合教育、卫生和社会保障体系的协同机制，确保儿童在成长各阶段均能获得所需服务。

哈萨克斯坦教育部表示，将继续系统推进包容性教育发展工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】