哈萨克斯坦将1480亿坚戈返还资产投入医疗设施建设与现代化

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在接受《突厥斯坦报》专访时指出，截至目前，专项国家基金已累计投入4820亿坚戈，用于434个社会及公共基础设施项目的建设，其中包括183个医疗卫生设施，部分项目已建成并投入使用，其余仍在推进中。

自2024年起，专项国家基金已向医疗卫生设施建设和现代化改造投入1483亿坚戈，其中2024年为663亿坚戈，2025年为820亿坚戈。

此外，2023—2025年间，初级卫生保健设施建设共投入1194亿坚戈。仅2025年，就拨付169亿坚戈，用于完成145个基层医疗项目。

2024年，专项国家基金重点支持了多项大型医疗工程，包括：

里德尔市综合性医院建设（281亿坚戈）；

乌斯卡曼血液学中心建设（336亿坚戈）；

阿克套市急救医疗站建设（46亿坚戈）。

2025年，基金资金继续投向以下项目：

698亿坚戈：在“农村医疗卫生现代化”国家项目框架下，完成全国10个地区145个基层医疗设施建设，并对30家跨区中心医院进行重建和大修；

67亿坚戈：用于完成卡拉干达肿瘤诊疗中心手术及重症监护单元建设，以及在库斯塔奈州新建医生门诊；

55亿坚戈：用于塔勒德库尔干州儿童医院改造，以及杰特苏州克尔布拉克中央区医院建筑的抗震加固。

在东哈萨克斯坦州，依托返还资产资金，2025年里德尔市综合性医院园区建设已全面完成。这家新建城市医院成为服务 5万多人口的单一工业城市的重要社会设施，设有200张住院床位，门诊日接诊能力达500人次，并配备高科技医疗设备，使当地居民无需前往州中心即可获得专科和急救医疗服务。

乌斯卡曼血液学中心是该地区规模最大、技术水平最高的医疗项目之一。专项国家基金为该项目投入336亿坚戈。中心包括148张住院床位及24张患者配套住宿床位，配备血液学、心脏病学、心脏外科、移植医学及高端诊断设备，同时兼顾科研功能，项目总投资达830亿坚戈。

在阿克套市，年服务能力可达10万人次的州级急诊与紧急医疗救助站正在建设收尾阶段。该项目根据总统指示实施，由专项国家基金提供46亿坚戈支持，涵盖救护车辆培训模拟中心、维修及清洗基地，将成为提升区域急救体系效率的重要支撑。

【编译：达娜】