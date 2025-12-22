彭博社将阿拉木图列入2026年全球最值得观光的25个目的地

彭博社在相关报道中特别关注了阿拉木图旅游吸引力的持续增长，并将其定位为全年皆宜的热门目的地。报道详细阐述了阿拉木图的城市文化、丰富的历史遗产、独特的美食体验，以及紧邻自然奇观的地理优势。

—中亚大地上正涌动着澎湃的创意活力。作为哈萨克斯坦最大的城市，阿拉木图的知名度持续攀升，2025年前9个月的游客接待量已创下250万人次的新高。有人慕名而来，只为一睹金顶闪耀的曾科夫大教堂；有人徜徉于弥漫着香料、蜂蜜和马肉香肠气息的阔科巴扎（绿巴扎），寻找最地道的风味；还有人走出城市的钢筋混凝土，奔赴伊犁阿拉套山脉深处的高山湖泊与滑雪胜地。随着文化领域大规模投资的持续落地，这些数字仍有望进一步增长。-彭博社在报道中写道。

此外，彭博社还特别强调了阿拉木图休闲旅游方式在不同季节的多样性。例如在冬季，报道重点向全球游客推荐了琼布拉克滑雪坡道。

哈萨克旅游国有公司代理董事长达尼雅勒·赛尔江吾勒表示，入选彭博社全球25大旅游目的地，是国际社会对阿拉木图的高度认可，也是Visit Almaty团队长期致力于提升城市形象所取得的成果。

—这充分印证了哈萨克斯坦在全球旅游市场竞争力的持续提升，以及国际受众对哈萨克斯坦兴趣的不断增强。近年来，我国频繁出现在全球主流媒体发布的权威评选榜单之中。-他说。

据悉，彭博社的年度榜单基于对全球旅游趋势的深入研究，并综合行业动态及旅游专家分析后形成，具有较高的权威性和参考价值。

值得一提的是，近日，阿拉木图市政府根据万事达卡的数据，公布了今年1月至11月期间最受外国游客青睐的景点名单。

【编译：阿遥】