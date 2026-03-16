阿斯塔纳将举办2026年人工智能与数字桥国际IT论坛

据哈萨克斯坦人工智能与数字发展部新闻处消息，该论坛（原名“数字桥”）将以全新形式举办，并将清晰展现哈萨克斯坦在人工智能和数字经济发展方面的优先事项。

人工智能与数字桥论坛将汇聚领先的科技公司、企业家、投资者、研究人员和政府机构代表，共同探讨数字技术、人工智能和创新经济的未来发展。

论坛官方议程中的一项战略性活动是人工智能发展委员会会议。会议将探讨在该国发展人工智能生态系统、落实国家人工智能政策以及培养新数字经济人才等问题。

阿斯塔纳国际创业大赛是本次论坛的传统亮点之一，也是最受期待的环节。此外，还将举办一场大型国际竞赛，旨在发掘人工智能领域的新兴力量。对于年轻的IT团队而言，这将是一个展示创意、寻求项目开发支持的重要平台。

如今，人工智能与数字桥论坛已成为该地区领先的科技盛会之一。过去七年来，该论坛吸引了来自100个国家的超过12.7万名参与者，激励了超过1500位演讲嘉宾，并让超过600家初创企业走向国际舞台。

该论坛正在稳步发展，今年的举办也将继续不使用预算资金。

主办方：哈萨克斯坦人工智能与数字发展部、阿斯塔纳国际创新集群和阿斯塔纳市政府。

地点：EXPO国际展览中心

【编译：小穆】