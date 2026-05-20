阿斯塔纳将举办2027年世界拳击锦标赛

（哈萨克国际通讯社讯）世界拳击组织（World Boxing）代表团近日对阿斯塔纳进行了正式访问，并考察了2027年世界拳击锦标赛的筹备工作。

代表团成员包括世界拳击组织秘书长汤姆·迪伦（Tom Dielen）和体育与赛事举办部主任阿夫申·潘贾利扎德（Afshin Panjalizade）。此次也是汤姆·迪伦履新后首次正式访问哈萨克斯坦。

此次访问的主要目的是了解2027年世界拳击锦标赛暨奥运资格赛的筹备进展，并就赛事组织及基础设施等问题进行讨论。

访问期间，国际拳击组织代表在哈萨克斯坦国家奥委会举行工作会议，就世界锦标赛筹备工作的协调机制进行了磋商。世界拳击组织及哈萨克斯坦国家奥委会主席根纳季·戈洛夫金，以及哈萨克斯坦拳击联合会主席沙赫穆拉特·穆塔利普出席会议。

此外，代表团还参观了计划举办2027年世界拳击锦标赛的主要场馆——“雪豹竞技场”（Barys Arena）多功能综合体育馆。

World Boxing代表详细了解了场馆技术条件、观众容量以及运动员、裁判员和训练区域的布局情况。同时，观众服务基础设施、赛事物流和媒体工作条件等内容也在考察范围之内。

访问结束后，各方高度评价了当前合作成果，并表示相信阿斯塔纳有能力高水平举办2027年世界拳击锦标赛。

值得一提的是，根据2028年洛杉矶奥运会拳击项目资格获取体系，2027年世界拳击锦标赛将成为首个产生奥运参赛资格的积分赛事。

【编译：木合塔尔·木拉提】