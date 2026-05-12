阿斯塔纳将举办2027年世界乒乓球锦标赛 系中亚地区首次承办

这意味着，哈萨克斯坦正式成为2027年世界乒乓球锦标赛东道主。赛事将于2027年5月22日至30日在阿斯塔纳举行。

哈萨克斯坦也将成为中亚地区首个举办世界乒乓球锦标赛的国家。

据介绍，届时预计将有约1250名官方代表来到阿斯塔纳，包括运动员、教练员、各国协会代表、裁判员及国际组织官员等。赛事也有望吸引大量海外观众和游客前往哈萨克斯坦。

比赛将设男子单打、女子单打、男子双打、女子双打及混合双打五个项目。

主赛场确定为可容纳近8000名观众的巴雷斯竞技场冰上体育馆，另一比赛场地则为可容纳6800人的QAZAQSTAN田径综合馆。

除赛事外，阿斯塔纳还将同期举办ITTF Summit 2027活动，包括国际乒联年度代表大会（AGM）及执行委员会会议。

组织委员会表示，世乒赛落户阿斯塔纳，体现出哈萨克斯坦乒乓球运动近年来的发展已迈入新阶段。这不仅是一次举办世界级赛事的机会，也有助于进一步巩固哈萨克斯坦在国际体育领域的地位。

据了解，2027年世乒赛举办权于2025年5月27日在多哈举行的国际乒联大会上正式确定。除哈萨克斯坦外，法国、美国、中国和巴西也曾参与申办。最终，哈萨克斯坦以54.68%的得票率胜出。

国际乒联表示，将会旗交给哈萨克斯坦，体现出国际乒坛对该国办赛能力的信任，相信阿斯塔纳能够高水平举办本届赛事。

【编译：达娜】