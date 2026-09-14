哈萨克斯坦将投入2146亿坚戈推广节水技术

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦水资源和灌溉部在回复哈通社正式问询时介绍了目前正在实施的节水措施。

据该部门消息，国家正通过提高补贴比例等方式，鼓励农业领域推广节水技术。

- 其中，农民用于建设取水和输水基础设施，以及购买和安装节水技术设备的费用补偿比例，已由50%提高至80%。此外，根据所采用的技术类型和相关费率，供水服务费用也将获得补贴。 - 水资源和灌溉部表示。

根据规划，2026年至2028年，哈萨克斯坦将安排2146亿坚戈投资补贴，用于推广节水技术。其中，2026年为585亿坚戈，2027年为746亿坚戈，2028年为815亿坚戈。

与此同时，国家还将对供水服务费用进行补贴，相关资金总额为135亿坚戈。其中，2026年安排40亿坚戈，2027年47亿坚戈，2028年48亿坚戈。

此外，采用节水技术的农户还可通过优惠条件购买灌溉设备。