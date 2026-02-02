哈萨克斯坦将2月定为无偿献血月 年献血量超25万次

该倡议旨在推动自愿、无偿献血文化的发展，同时在社会中进一步巩固责任意识、互助精神和人道主义价值观。

报道称，献血并非一次性活动，而是一项以挽救生命、支持医疗卫生体系为目标的可持续社会运动，体现了自愿参与、关爱他人和社会责任等重要价值理念。

阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃表示，“清洁哈萨克斯坦”行动不仅关乎生态环境的整洁，也体现了每一位公民内心的纯正价值观、责任意识以及为社会公共利益作出的贡献。自愿无偿献血与上述价值取向高度契合。

据悉，2月期间，全国各地区将开展信息宣传与科普活动、主题公益行动，并组织与献血者及合作伙伴的交流活动。各地血液中心还将推出专项项目，重点吸引青年群体参与。

在该行动框架下，任何公民均可前往所在地区的血液中心，自愿参与献血，表达善意与社会责任。

当天，卫生部长本人在首都血液中心献血，以实际行动支持献血事业，彰显献血运动的重要意义。

数据显示，哈萨克斯坦每年有超过18万名公民参与献血，全年血液及其成分捐献次数超过25万次。每年有8万余名患者接受血液成分输注，全国年输血总量约为40万例。

【编译：达娜】