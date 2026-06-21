哈阿计划将双边贸易额提升至30亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林与阿富汗工业和贸易部长哈吉·努里丁·阿齐齐日前在喀布尔共同出席并启动“哈萨克斯坦—阿富汗商务论坛”。

本次论坛吸引了50余家哈萨克斯坦企业参会，涵盖农工综合体、信息技术、机械制造、化工等多个领域，同时还有政府及准国有部门代表参加。

据哈萨克斯坦政府数据，2025年两国贸易额达到5.418亿美元。双方计划在短期内将双边贸易额提升至30亿美元，进一步深化经贸合作。

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哈方将阿富汗视为南亚和中亚地区的重要物流枢纽和战略合作伙伴。双方计划扩大贸易商品种类，改善投资环境，消除物流和认证壁垒，促进企业直接合作，并推动电子商务平台建设。

赛热克·朱曼哈林表示，哈萨克斯坦愿为阿富汗合作伙伴提供具有竞争力的粮食、面粉、油料作物、建材、药品以及工业设备等产品供应条件。

- 哈萨克斯坦不仅关注出口增长，也有意在阿富汗开展联合生产项目，特别是在食品工业、农产品加工和纺织业等领域。 - 他说。

与会企业代表表示，商务论坛为企业开拓市场和建立合作关系提供了重要平台。官方代表团的参与有助于增强外国合作伙伴对哈萨克斯坦企业的信任。

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哈萨克斯坦油脂行业协会主席亚德卡尔·易卜拉欣诺夫介绍，该协会自2023年首次参加哈阿商务论坛以来，对阿富汗的葵花籽油出口持续增长。

- 2022—2023销售季，对阿富汗出口量约为1.7万吨；本销售季已增至7.5万吨。三年来出口规模增长超过四倍。下一阶段目标是将出口量提高至11万至12万吨。 - 他说。

论坛期间，赛热克·朱曼哈林还向阿富汗方面赠送了由哈萨克斯坦BARK Technology公司研发的“BARK VibroLUNG”肺部振动声学治疗设备。

据介绍，该设备通过振动声学技术改善呼吸系统功能和呼吸道通畅度，可应用于呼吸系统疾病患者的综合治疗和康复过程。

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此外，哈萨克斯坦Konsung Technology有限责任公司研发的搭载“HES-7”系统的移动诊疗设备也在论坛上亮相。该系统利用人工智能技术，可开展心电图和功能性检查，对心血管疾病、肝肾疾病、血液疾病、肺部疾病及糖尿病等进行辅助诊断，并支持快速检测和治疗方案制定。

论坛期间，双方预计将签署价值4500万美元、涉及4500套移动诊疗设备的供货协议。

据了解，由赛热克·朱曼哈林率领的哈萨克斯坦代表团此次赴阿富汗执行人道主义和商务访问任务。哈方向阿富汗提供了318.8吨人道主义援助物资，并派遣医疗团队为当地民众提供医疗服务。