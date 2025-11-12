哈俄联合项目规模将扩至300亿美元：就业与创新双轮驱动

贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫在第21届哈俄地区间合作论坛“工人职业——经济增长引擎”全体会议上强调，拓展工业合作、强化经贸联系具有战略意义，目标是尽快将双边贸易额提升至300亿美元。

论坛由两国元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与弗拉基米尔·普京共同出席。过去二十年，这一平台已成为深化各领域合作的独特战略对话桥梁。

“每届论坛都为地区、企业与教育机构开启新机遇，巩固民间纽带，夯实可持续发展根基。我们志在进一步拓宽互动，尤其在经贸领域。”部长表示。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

沙卡利耶夫透露，目前两国正推进30个联合项目，总投资44亿美元，已催生1.2万余个岗位。未来29个新项目投资308亿美元，将新增2.3万余个就业。

这些举措覆盖能源、机械制造、冶金、化工及农业等支柱产业，将孕育新能力中心，确保工业持续增长。

“每个项目背后，都是活生生的个体与专业技能。劳动是我们工业与经济发展的基石、创意源泉与核心社会价值。”部长说。

论坛特别关注人力资本开发。哈萨克斯坦将2025年定为“工人职业年”，全面升级人才培养体系、提升职业声誉并深化与雇主合作。

部长回顾，2024—2030年劳动力市场发展概念正稳步实施，核心目标是持续提升劳动力素质与技能。

至2030年，哈萨克斯坦计划创造至少380万个优质岗位，占总就业人口45%。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

哈俄教育与人才培养合作仍是重点。双轨制教学、能力中心建设、学术流动蓬勃开展。目前超5.5万哈萨克斯坦学生就读俄高校，逾2000名俄罗斯公民在哈深造。这种互动正塑造共同教育空间，培养市场急需人才。

人工智能引入备受瞩目。哈萨克斯坦已建成中亚首座超级计算集群，正打造行业加速器与AI试点平台。同时推出面向公务员的AI Qyzmet、学生的AI Sana及中小学生的AI Olymp项目。

“我们不仅研发技术，更在营造广泛应用的生态。”沙卡利耶夫说。

部长总结，政府将继续保障哈萨克斯坦劳动者在国内外市场的体面就业与竞争力。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

【编译：木合塔尔·木拉提】