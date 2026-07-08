哈萨克斯坦将投入3.2万亿坚戈推进水利行业发展

水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫，以及阿克莫拉州、阿拉木图州、东哈萨克斯坦州、江布尔州、西哈萨克斯坦州和北哈萨克斯坦州州长分别汇报了相关工作进展。会议还审议了国家水资源信息系统建设情况。

会议期间，别克帖诺夫还向即将迎来职业节日的水利行业工作者表示祝贺，并指出，水利工作对地区可持续发展、农业、工业发展以及提高人民生活水平具有重要战略意义。

哈萨克斯坦政府表示，根据《水资源管理体系发展构想》和《水利行业综合发展规划》，全国正实施160项重点措施，总投资规模达3.2万亿坚戈。

努尔吉格托夫介绍，2024年至2025年，阿克托别州、突厥斯坦州、西哈萨克斯坦州、阿拜州和热特苏州5座水库完成改造；约1500公里灌溉渠道完成维修和现代化改造；22个饮用水供应项目建成，惠及约100万人。

2025年，农业节水技术推广面积较此前增长近5倍，达到约55万公顷，累计节约灌溉用水约8.8亿立方米。到2030年，节水技术应用面积计划扩大至130万公顷。

目前，哈萨克斯坦正推进水库建设和改造、1.45万公里灌溉渠道现代化升级（其中不少于3500公里渠道将实现数字化）、节水技术推广、水利行业数字化建设以及专业人才培养等工作。

2026年，哈萨克斯坦计划建成约1000公里灌溉渠道，可改善约20万公顷灌溉农田供水条件；同时建成12个供水设施建设和改造项目，为142个农村居民点、50多万居民提供更加优质的饮用水。

政府还表示，为加强水利行业人才队伍建设，提高行业吸引力，近年来不断扩大相关专业院校招生规模，并持续增加教育资助名额。自2023年以来，已累计提供1652个奖学金名额，新学年计划再新增1000个。此外，哈萨克水利国有企业（Kazvodhoz）员工平均工资在过去两年半内已提高一倍以上。