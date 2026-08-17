哈萨克斯坦将投入407亿坚戈勘查金、铜、锂等矿产

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正继续扩大国土范围内地质和地球物理勘查覆盖面，并推进国家地下资源地质研究工作。

据哈萨克斯坦工业和建设部消息，目前相关部门正开展比例尺为1:20万的区域地质调查。到2026年底，全国地质和地球物理勘查覆盖面积计划扩大至220万平方公里，同时完成25个项目的相关工作。

工业和建设部表示，目前工作的重点方向之一，是向比例尺更精细的1:5万地质测绘（GS-50）过渡。

2026年，哈萨克斯坦已启动20个相关项目，重点寻找具有开发前景的金、铜、多金属、稀土元素、锂、钨、钼以及其他战略性矿产资源。

与此同时，哈方还计划在勘查程度相对较低的北托尔盖和楚河一萨雷苏沉积盆地启动6个二维地震勘探项目。

为开展地质测绘和地震勘探工作，哈萨克斯坦政府计划于2026年至2028年从政府储备资金中拨款407亿坚戈。其中，327亿坚戈用于GS-50地质测绘项目，另有80亿坚戈用于地震勘探。

工业和建设部指出，相关项目涵盖航空地球物理、地球化学和实验室研究、遥感数据解译、钻探以及井中地球物理勘测等多项工作。

此外，为保障国家地下资源地质研究工作的长期稳定融资，哈萨克斯坦已通过立法明确，将矿产资源拍卖所获得签约奖金收入的至少50%用于相关地质研究项目。