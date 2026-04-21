托卡耶夫与呼日勒苏赫召开联合新闻发布会

托卡耶夫表示，蒙古国是哈萨克斯坦重要地区伙伴和友好邻国，此次访问将为双边合作注入新动力。

托卡耶夫指出，两国同为游牧文明和蒙古包文化的传承者，历史文化纽带深厚。两国人民在价值观、生活方式和传统习俗方面高度相通，因此始终相互支持，并真诚分享彼此发展成果。

“众所周知，一年半前我曾对蒙古国进行国事访问。我始终怀着感激之情回忆呼日勒苏赫总统先生以及蒙古人民给予我们的热情接待。当时，我们共同签署了建立战略伙伴关系宣言。这是一份历史性文件，进一步巩固了两国人民延续千年的兄弟情谊。”托卡耶夫说。

他表示，目前两国议会、主管部门之间已建立密切联系，政府间委员会和商务理事会运行顺利。呼日勒苏赫此次访哈，必将为双边合作注入新的动力。

在经贸合作方面，托卡耶夫表示，双方就进一步扩大政治、经济、文化、人文等各领域合作达成共识。哈萨克斯坦与蒙古国去年贸易额超过1.3亿美元，同比增长7.7%。考虑到双方经济潜力，目前贸易规模仍有巨大提升空间。

“因此，我们设定目标，在未来几年内将双边贸易额提升至5亿美元。为实现这一目标，首先需要扩大贸易商品种类，并持续消除制约经济合作的各种障碍。”托卡耶夫表示。

他还提到，大约一个月前，哈萨克斯坦贸易代表团曾访问蒙古国，并就经济合作多元化提出一系列重要建议。与此同时，哈方已批准欧亚经济联盟与蒙古国之间的临时贸易协定，认为该文件将为两国创造广阔新机遇。

托卡耶夫宣布，双方已就设立哈萨克斯坦驻蒙古国巴彦乌列盖省领事机构达成一致。他指出，此举符合两国战略伙伴关系精神，也体现蒙古方面对哈萨克族群体和哈萨克人民的善意与真诚友谊，哈方对此高度评价，并向呼日勒苏赫表示感谢。

交通运输合作是此次会谈的核心议题之一。托卡耶夫表示，道路不仅是连接两国的重要纽带，也是密切关系的保障。双方确认有意建立哈蒙直接交通通道，并就建设连接两国的公路项目达成共同立场。

“这是一个复杂项目，需要进行全面分析和认真研究。但最重要的是，我们目标一致。因此，我们决定首先成立联合政府间工作组，负责研究所有具体问题，与周边国家开展磋商，并监督项目按期推进。”托卡耶夫说。

他指出，未来哈萨克斯坦—蒙古国公路建成后，将为双边贸易提供强劲推动力，也将惠及周边国家。托卡耶夫同时提到，自己去年在中国举行的上海合作组织峰会上提出建立“跨阿尔泰对话平台”倡议，认为阿尔泰地区四国完全有能力就贸易、交通物流、旅游及文化等议题达成共识，并整合交通物流潜力，形成统一合作走廊，同时推动“阿尔泰”特色旅游集群发展。

航空运输方面，目前阿拉木图至乌兰巴托已有定期航班运营，阿斯塔纳至乌兰巴托航线即将恢复。双方还在此次访问期间就开通乌斯卡曼至乌列盖航线达成具体协议。托卡耶夫表示，这一重要决定将进一步提升合作水平，并为地区间联系注入新动力。

在产业合作方面，托卡耶夫表示，两国均拥有丰富自然资源。哈萨克斯坦在矿业、地质勘探和矿产开发方面积累了丰富经验，双方准备在相关领域加强协作。农业尤其是畜牧业也是两国重点发展方向。哈方愿向蒙古国供应本国研发的高效动物疫苗，并研究未来建立联合生产设施的可能性。

此外，哈方愿支持蒙古国建立地球遥感系统，并协助培养相关专业人才。托卡耶夫指出，数字化发展是决定国家未来和全球竞争力的战略领域。呼日勒苏赫访哈期间将参访Alem.AI国际中心和智慧城市管理中心，双方均有意深化数字领域合作。

在人文与教育合作方面，托卡耶夫提到，去年在阿斯塔纳举行的“丝路之星（Silk Way Star）”国际歌唱比赛中，蒙古国歌手米歇尔获得冠军，赢得观众热烈欢迎，类似项目有助于巩固两国人民跨越世纪的精神联系。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦每年向蒙古国公民提供教育奖学金，愿进一步增加名额，协助培养蒙古国所需专业人才。今年计划在蒙古国举办“Study in Kazakhstan”教育展，并提议在乌兰巴托设立哈萨克斯坦重点大学分校。双方还同意继续扩大友好城市合作。

托卡耶夫最后表示，哈蒙两国在许多地区和全球重大议题上立场相近，双方在国际组织框架内始终相互支持，这充分体现了战略伙伴关系和高度互信。

呼日勒苏赫高度评价当天会谈成果，并表示相信双方达成的协议及联合行动计划将得到有效落实，造福两国人民，推动哈蒙友谊代代相传。

Фото: Ақорда

【编译：达娜】