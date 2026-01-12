哈萨克斯坦计划将60%以上医疗机构纳入国家认证体系

目前，全国已有752家医疗机构获得国家认证资格，占需接受认证机构总数的57.9%。相比之下，2024年获得认证的医疗机构为557家，2023年为447家，认证覆盖率呈现稳步提升态势。

推动医疗机构积极参与认证的重要因素之一，是在医疗服务采购中引入长期合同机制。在该机制下，是否具备国家认证的一类或高级认证资格，成为关键评估标准之一。这一做法不仅有助于提升医疗服务质量，也为医疗机构营造了更加公开、公平的竞争环境。

为进一步扩大医疗机构参与度，相关部门已专门为提供口腔医疗服务的机构制定了新的认证标准。

同时，方法学工作将在2026年继续推进，计划为一系列专业化医疗机构制定和完善认证标准，其中包括血液透析中心、精神卫生中心、结核与肺病防治机构等专业医疗机构。

根据规划，2026年的核心目标是将全国60%的医疗机构纳入国家认证体系。官方指出，实现这一目标将成为提升医疗服务质量与安全水平的重要一步。

总体来看，国家认证体系建设仍将是哈萨克斯坦卫生领域国家政策的重点方向之一，被视为推动医疗体系可持续发展和提高公共健康保障水平的重要工具。

【编译：达娜】