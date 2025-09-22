中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    19:12, 22 9月 2025 | GMT +5

    托卡耶夫总统会见亚马逊高级副总裁

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见了亚马逊全球公共政策及法务高级副总裁戴维·扎波尔斯基。双方就数字化、通信和人工智能领域的合作进行了讨论。

    托卡耶夫总统接见亚马逊高级副总裁
    Фото: 总统府

    托卡耶夫总统对亚马逊拟与哈萨克斯坦数字发展和人工智能部以及哈萨克电信公司（Kazakhtelecom）共同实施的项目表示支持。

    合作内容涵盖确保全国高速互联网接入、提升网络安全等战略性领域。亚马逊还在考虑将哈萨克斯坦作为建设区域卫星通信中心的平台。

    在托卡耶夫总统访问纽约期间，哈萨克电信公司与亚马逊柯伊伯（Kuiper）公司签署了关于提供Kuiper卫星网络服务的分销协议。

    根据协议，亚马逊将在阿拉木图、阿克阔勒和阿克套等城市建设地面基础设施，项目投资总额接近2亿美元。

    这一举措的实施旨在落实国家元首关于发展数字基础设施、确保全国各地公平享有现代电信服务的指示。

    扎波尔斯基表示，亚马逊将为哈萨克斯坦提供高速廉价互联网。

    —非常感谢您，总统先生！能与您会面是我们的荣幸。我们整个团队都非常高兴。我要感谢所有为推动与贵国政府和哈萨克电信公司达成协议而付出努力的人们。我们支持您在全国引入数字技术的倡议。这是亚马逊在中亚的首个、也是最重要的项目，我们对此倍感自豪。我们将与哈萨克斯坦电信公司合作，为居民提供高速且价格合理的互联网服务，并期待项目的顺利推进。-他说。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与美国 总统 政治 通讯
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读