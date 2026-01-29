总统接见最高法院院长阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫

阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫报告称，司法质量保持稳定。高层法院对下级法院判决的改判率仅为1.2%，即98.8%的判决未作修正。

在行政司法领域，通过系统性举措，公民在与国家机关纠纷中的权益保护水平显著提升：共认定行政机关及公职人员4500余项行为违法。和解程序适用比例在民事案件中达到45.9%，在行政案件中达到11.8%。行政违法案件数量下降11.8%，从50万件减少至44.1万件。

根据特赦令，583人免除刑罚，5000多名被判刑人员免除剩余刑期，9200人刑期获得缩短。

批准羁押申请的拒绝率从25.7%上升至37.5%。与此同时，指定居家监禁的案件数量翻倍，从2786件增至5019件。这得益于电子脚镣的广泛应用，使用人数从954人增加到2283人。该措施既优化了预算支出，又有助于在押人员维持与社会的联系。

报告指出，民众对 cassation（复核）程序的需求明显增加。半年内，复核法院收到超过1.62万件申诉、异议和抗诉，而去年同期最高法院收到9.8万件。复核程序改判比例显著提升：民事案件从3%上升至18%，刑事案件从8%上升至28%。

根据国家统计局数据，向总统汇报称，近三年即自2023年以来，社会对司法系统的绝对信任度从55.2%上升至63.2%。

总统强调，坚持“法治与秩序”原则、为公民提供公正司法、优先维护法治权威、进一步增强民众对司法系统的信任具有重要意义。

【编译：木合塔尔·木拉提】