中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:36, 29 一月 2026 | GMT +5

    总统接见最高法院院长阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫

    （哈萨克斯坦国际通讯社讯）哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统29日在总统府接见了最高法院院长阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫，听取了去年司法工作总结及下一阶段工作计划的汇报。

    Глава государства принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева
    Фото: Акорда

    阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫报告称，司法质量保持稳定。高层法院对下级法院判决的改判率仅为1.2%，即98.8%的判决未作修正。

    在行政司法领域，通过系统性举措，公民在与国家机关纠纷中的权益保护水平显著提升：共认定行政机关及公职人员4500余项行为违法。和解程序适用比例在民事案件中达到45.9%，在行政案件中达到11.8%。行政违法案件数量下降11.8%，从50万件减少至44.1万件。

    根据特赦令，583人免除刑罚，5000多名被判刑人员免除剩余刑期，9200人刑期获得缩短。

    批准羁押申请的拒绝率从25.7%上升至37.5%。与此同时，指定居家监禁的案件数量翻倍，从2786件增至5019件。这得益于电子脚镣的广泛应用，使用人数从954人增加到2283人。该措施既优化了预算支出，又有助于在押人员维持与社会的联系。

    报告指出，民众对 cassation（复核）程序的需求明显增加。半年内，复核法院收到超过1.62万件申诉、异议和抗诉，而去年同期最高法院收到9.8万件。复核程序改判比例显著提升：民事案件从3%上升至18%，刑事案件从8%上升至28%。

    根据国家统计局数据，向总统汇报称，近三年即自2023年以来，社会对司法系统的绝对信任度从55.2%上升至63.2%。

    总统强调，坚持“法治与秩序”原则、为公民提供公正司法、优先维护法治权威、进一步增强民众对司法系统的信任具有重要意义。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    法律 哈萨克斯坦 最高法院 总统
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读