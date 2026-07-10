阿斯塔纳将首次举办本土品牌设计节

（哈萨克国际通讯社讯）据阿斯塔纳市政府官网消息，在阿斯塔纳市政府和“创意产业发展基金”企业基金支持下，首届Astana Pop Up Store本土品牌设计节将于7月11日至12日在和平与和谐宫举行。

本次活动集时尚、设计、美食、音乐和创业于一体。活动期间，来自哈萨克斯坦各地的50多个本土品牌将集中展示服装、饰品、珠宝、家居用品、化妆品、生活用品以及原创设计作品。

主办方预计，将有数千名首都市民及游客到场参观，了解本土品牌和现代城市文化。

Astana Pop Up Store由Almaty Pop Up Store团队策划实施。作为哈萨克斯坦支持本土企业和创意产业最具影响力的项目之一，该平台近年来帮助众多本土品牌拓展消费群体、测试产品并进入新市场。

项目联合创始人玛迪娜·阿曼表示，如今，本土品牌正塑造哈萨克斯坦新的文化与经济形象，产品品质、设计水平和创业者的发展目标不断提升。Astana Pop Up Store将成为品牌、消费者、合作伙伴以及支持本地制造人士交流合作的重要平台。

设计市集将展出哈萨克斯坦设计师服饰、饰品、原创珠宝、手工皂、化妆品等产品。同时，生物工程师和工业设计师还将展示采用海藻皮革、菌丝泡沫等环保材料研发的创新产品原型。

活动期间还将设立美食专区、合作伙伴主题展区，并举办音乐演出。Moldanazar、Asiya、Torearyq、Yez和Oyeleye等音乐人将在主舞台连续两天献艺。

主办方表示，Astana Pop Up Store首次落地首都，反映出社会对本土制造和现代哈萨克斯坦设计日益增长的关注。项目旨在打造支持中小企业发展、推广本土品牌、培育现代城市消费文化的长期平台。

本届设计节将于7月11日至12日每天12:00至20:00在和平与和谐宫举行。