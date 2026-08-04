阿尔曼·沙卡利耶夫：哈萨克斯坦将成为陆地上的新加坡

据部长称，当前世界贸易呈现长期趋势，包括贸易保护主义抬头​​和贸易格局变化。在此背景下，哈萨克斯坦优先发展传统出口产品并开拓新市场。

- 的确，形势正在发生变化。我们说过，这是一个长期的过程，贸易空间将会形成，保护主义也会在一定程度上出现。目前，加工农产品出口指标良好。农产品现在已成为经济增长的驱动力。-他说。

沙卡利耶夫表示，哈萨克斯坦有潜力增加多种可替代产品的出口。特别是，目前正在努力增加对中国市场的饲料粉、燕麦和亚麻等产品的供应量。

贸易部长指出，哈萨克斯坦的主要出口目的地是独联体和欧亚经济联盟国家、中国和欧盟。这些市场约占哈萨克斯坦出口总额的80%。

- 我们现在也高度关注与全球南方相关的路线。这些路线正在发生变化。哈萨克斯坦正稳步拓展传统的供应路线。第二个问题是尽可能扩大加工产品的种类和范围。这是一个每年都在进行的过程。-他说。

沙卡利耶夫表示，投资环境的改善、评级的提高，以及新企业数量的增加，将有助于哈萨克斯坦提升出口潜力。