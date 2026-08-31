哈萨克斯坦将成为首个装备中国高端重型燃气轮机的国家

根据项目规划，江布尔州将引进3台G50重型燃气轮机，并应用于当地燃气—蒸汽联合循环电站。项目建成投运后，将同时承担发电和供热任务，为改善当地能源供应、提升区域电力系统稳定性提供新的保障。

此次设备交付也是中国自主研发F级50兆瓦重型燃气轮机首次实现整机出口。哈萨克斯坦由此成为该型燃气轮机进入国际市场后的首个应用国家。

Фото: Синьхуа

3台机组将落地江布尔州

江布尔州相关能源项目采用燃气—蒸汽联合循环技术。与传统单一循环发电方式相比，该技术能够进一步提高天然气利用效率，并实现电力和热力协同生产。

项目投运后，预计将进一步缓解当地电力和热力供应压力，提升能源基础设施运行效率，并增强区域电网的稳定性和承载能力。

2025年11月，哈方项目与中国东方电气集团（Dongfang Electric）就3台G50重型燃气轮机供货达成协议。这也是G50获得的首个海外订单。

按照项目安排，中国东方电气集团除提供3台机组外，还将为设备后续运行提供全生命周期技术和服务保障。

该项目也是哈中在“一带一路”倡议框架下深化能源领域合作的具体实践。随着项目推进，中国自主研发的重型燃气轮机技术将首次在海外落地应用，而哈萨克斯坦成为其首个应用国。

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针对哈萨克斯坦严寒气候和电网特点进行适配

考虑到哈萨克斯坦冬季气温较低以及当地电力系统运行特点，此次供应江布尔州的3台G50重型燃气轮机进行了针对性技术适配。

其中，机组重点提升了低温环境下的启动能力，以保障在冬季严寒条件下正常运行。同时，机组启动后可在十余分钟内达到满负荷运行状态，能够更好适应电网调峰需求。

控制系统也根据哈萨克斯坦电网特点进行了相应优化，以提升一次调频和电网支撑能力。当电力负荷发生较大变化时，机组可快速调整出力，从而增强复杂运行条件下的电网稳定性。

对于哈萨克斯坦而言，这意味着新机组不仅能够增加电力和热力供应，还可在用电负荷变化时发挥灵活调节作用，为区域电力系统稳定运行提供支撑。

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为何选择F级重型燃气轮机

重型燃气轮机是现代燃气发电系统的核心设备之一。F级重型燃气轮机技术较为成熟，目前已成为国际燃气发电领域广泛应用的主流机型之一。

此类机组核心工作温度超过1300摄氏度，对高温材料、精密制造以及系统控制等技术要求较高。在燃气—蒸汽联合循环电站中，燃气轮机产生的高温烟气还可进一步用于蒸汽发电，从而提高能源综合利用效率。

此次哈萨克斯坦引进的G50，是中国东方电气集团历时13年自主研发的F级50兆瓦重型燃气轮机。2021年，该机组被列入中国能源领域首台（套）重大技术装备项目。

据新华社报道，G50研发和产业化过程中，共有300余家科研院所、高校和企业参与。在其生产基地所在地德阳，已有30余家燃气轮机产业链重点配套企业，本地配套率超过40%。

对于哈萨克斯坦而言，此次引进G50的意义不仅在于增加新的发电设备。随着3台机组在江布尔州投入使用，项目有望进一步改善当地电力和热力供应，提升电力系统调节能力，并推动高效燃气发电技术在哈萨克斯坦能源领域的应用。

与此同时，哈萨克斯坦也将成为中国自主研发F级50兆瓦G50重型燃气轮机走向国际市场后的首个应用国家，为哈中能源合作增添新的技术合作内容。